Tribute to Goldman Espace des Libertés Aubagne
Tribute to Goldman Espace des Libertés Aubagne samedi 7 février 2026.
Tribute to Goldman
Samedi 7 février 2026 à partir de 20h.
Ouverture des portes 19h30. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le concert chansons 100% Goldman !
À l’occasion de l’ouverture de sa saison culturelle, AD2C offre un concert exceptionnel avec le groupe En passant . Tribute Jean-Jacques Goldman, un hommage sincère et généreux à l’un des artistes majeurs de la chanson française.
Concert debout. .
Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 100% Goldman chansons concert!
L’événement Tribute to Goldman Aubagne a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile