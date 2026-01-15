Tribute to Goldman Espace des Libertés Aubagne

Tribute to Goldman

Samedi 7 février 2026 à partir de 20h.

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 20:00:00

Le concert chansons 100% Goldman !

À l’occasion de l’ouverture de sa saison culturelle, AD2C offre un concert exceptionnel avec le groupe En passant . Tribute Jean-Jacques Goldman, un hommage sincère et généreux à l’un des artistes majeurs de la chanson française.

Concert debout. .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The 100% Goldman chansons concert!

