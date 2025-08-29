Tribute to MRS by Southway Studio Cour du Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Tribute to MRS by Southway Studio

Vendredi 29 août 2025 à partir de 20h. Cour du Château Borély 132 avenue Clot Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le 29 août dans le cadre de l’Été Marseillais.

La 6e édition de L’Été Marseillais proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



Tribute to MRS est la nouvelle création originale de Southway Studio.



Emmanuelle Luciani avec Alex Dante mettent en scène une oeuvre hybride en hommage à Marseille, une création au parfum de pétrole, de sel et d’asphalte.



Bande originale en collaboration avec Poupie, TK, Moodoïd, Régina Demina.



Tribute to MRS, de la sculpture à la vitesse, est un reflet chromé de Marseille.



Avec un film inédit tourné à Marseille avec Drive By et TK, pour mettre en valeur sa culture urbaine contemporaine.



En partenariat avec la Ville de Marseille dans le cadre de l’Été marseillais.



Accès libre, dans la limite des places disponibles. .

Cour du Château Borély 132 avenue Clot Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

See you on August 29 as part of l’Été Marseillais.

German :

Wir sehen uns am 29. August im Rahmen des Marseiller Sommers.

Italiano :

Ci vediamo il 29 agosto nell’ambito del festival Été Marseillais.

Espanol :

Nos vemos el 29 de agosto en el marco del festival Été Marseillais.

