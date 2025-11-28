Tribute to Orvale Brasserie l’Opercule Senones

Tribute to Orvale

Brasserie l’Opercule 16b avenue de Salm Senones Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

2025-11-28 2025-11-29

Concert à l’opercule venez passer un moment chaleureux autour d’un verre de bière avec modération bien sûr !

Dégustation de la bière trapiste comme on aime.

Restauration sur place. Entrée gratuite.Tout public

Brasserie l’Opercule 16b avenue de Salm Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08

English :

Come and enjoy a glass of beer in moderation!

Tasting of Trapist beer as we like it.

Catering on site. Free admission.

German :

Konzert im Operculum Kommen Sie und verbringen Sie einen gemütlichen Moment bei einem Glas Bier, natürlich in Maßen!

Verkostung von Trapistenbier, wie wir es lieben.

Verpflegung vor Ort. Eintritt frei.

Italiano :

Venite a gustare un bicchiere di birra con moderazione!

Degustazione di birra Trapist come piace a noi.

Ristorazione in loco. Ingresso libero.

Espanol :

¡Ven a disfrutar de un vaso de cerveza con moderación!

Degustación de cerveza Trapist como a nosotros nos gusta.

Catering in situ. Entrada gratuita.

