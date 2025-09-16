Tribute to Pink Floyd Moon Flyod Espace Fayolle Guéret

Tribute to Pink Floyd Moon Flyod

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Une expérience unique d’immersion dans le monde fantastique de Pink Floyd… Moon Floyd a été fondé fin 2017 à Croissy-sur-Seine (78), c’est un groupe de musiciens passionnés de Pink Floyd, dont l’objectif est de continuer à faire vivre cette musique indémodable sur scène. Leur nouveau set, travaillé en résidence à la Guéretoise de spectacle mettra à l’honneur, à l’occasion des 50 ans de sa sortie, l’album Wish you were here oeuvre majeure du légendaire groupe anglais.

Résidence du 11 au 13 décembre 2025.

Chant Pierre Meleuc

Guitare rythmique et solo Jérôme Ladarré

Claviers, ingénieur du son Nico Lanternier

Batterie, percussions Michel Ernzen

Guitare basse Clément Vignoles

Choeur Julie Denn, Manon Cadet

Coproduction La Guérétoise de spectacle. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

