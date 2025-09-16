Tribute to Pink Floyd Moon Flyod Espace Fayolle Guéret
samedi 13 décembre 2025
Tribute to Pink Floyd Moon Flyod
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 10 EUR
Tarif réduit
2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Une expérience unique d’immersion dans le monde fantastique de Pink Floyd… Moon Floyd a été fondé fin 2017 à Croissy-sur-Seine (78), c’est un groupe de musiciens passionnés de Pink Floyd, dont l’objectif est de continuer à faire vivre cette musique indémodable sur scène. Leur nouveau set, travaillé en résidence à la Guéretoise de spectacle mettra à l’honneur, à l’occasion des 50 ans de sa sortie, l’album Wish you were here oeuvre majeure du légendaire groupe anglais.
Résidence du 11 au 13 décembre 2025.
Chant Pierre Meleuc
Guitare rythmique et solo Jérôme Ladarré
Claviers, ingénieur du son Nico Lanternier
Batterie, percussions Michel Ernzen
Guitare basse Clément Vignoles
Choeur Julie Denn, Manon Cadet
Coproduction La Guérétoise de spectacle. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
