Tribute to Tony Allen / Nicolas Giraud Feat Jorge Vistel / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Nicolas Giraud et PULSE se tournent vers Rejoice, le dernier album de Tony Allen, imaginé avec Hugh Masekela. Ce disque, Nicolas l’a toujours considéré comme un témoignage précieux, un résumé discret de ce qui faisait la force de Tony. Plus de vingt ans de collaboration ne s’effacent pas : ils réapparaissent ici, dans la façon de jouer, d’écouter, d’aborder le groove, celui qu’il a façonné depuis ses années fondatrices avec Fela Kuti.

Les morceaux de Rejoice deviennent des points de départ pour une relecture vivante, nourrie d’Afrobeat et d’improvisation. PULSE en propose une version fidèle à l’esprit de Tony Allen tout en laissant place au présent. Une manière de célébrer sa manière unique de faire parler le rythme, et de prolonger un souffle qui continue de circuler.

Jorge Vistel / trompette

Thomas Celnik / claviers

Payam Ghasemi / basse

Nicolas Giraud / batterie

Nicolas Giraud et PULSE rendent hommage à l’album Rejoice de Tony Allen, batteur emblématique de Fela Kuti, fondateur de l’Afrobeat.

Le samedi 03 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

