Tribute to Tony Allen / Nicolas Giraud Feat Jorge Vistel / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris samedi 3 janvier 2026.
Nicolas Giraud et PULSE se tournent vers Rejoice, le dernier album de Tony Allen, imaginé avec Hugh Masekela. Ce disque, Nicolas l’a toujours considéré comme un témoignage précieux, un résumé discret de ce qui faisait la force de Tony. Plus de vingt ans de collaboration ne s’effacent pas : ils réapparaissent ici, dans la façon de jouer, d’écouter, d’aborder le groove, celui qu’il a façonné depuis ses années fondatrices avec Fela Kuti.
Les morceaux de Rejoice deviennent des points de départ pour une relecture vivante, nourrie d’Afrobeat et d’improvisation. PULSE en propose une version fidèle à l’esprit de Tony Allen tout en laissant place au présent. Une manière de célébrer sa manière unique de faire parler le rythme, et de prolonger un souffle qui continue de circuler.
Jorge Vistel / trompette
Thomas Celnik / claviers
Payam Ghasemi / basse
Nicolas Giraud / batterie
Nicolas Giraud et PULSE rendent hommage à l’album Rejoice de Tony Allen, batteur emblématique de Fela Kuti, fondateur de l’Afrobeat.
Le samedi 03 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
