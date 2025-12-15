Tribute to Tony Allen / Nicolas Giraud Feat Jorge Vistel JASS CLUB PARIS PARIS

Tribute to Tony Allen / Nicolas Giraud Feat Jorge Vistel Samedi 3 janvier 2026, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

*19h30 & 21h30* Nicolas Giraud et PULSE se tournent vers *Rejoice*, le dernier album de Tony Allen, imaginé avec Hugh Masekela. Ce disque, Nicolas l’a toujours considéré comme un témoignage précieux, un résumé discret de ce qui faisait la force de Tony. Plus de vingt ans de collaboration ne s’effacent pas : ils réapparaissent ici, dans la façon de jouer, d’écouter, d’aborder le groove, celui qu’il a façonné depuis ses années fondatrices avec **Fela Kuti**. Les morceaux de Rejoice deviennent des points de départ pour une relecture vivante, nourrie d’Afrobeat et d’improvisation. PULSE en propose une version fidèle à l’esprit de Tony Allen tout en laissant place au présent. Une manière de célébrer sa manière unique de faire parler le rythme, et de prolonger un souffle qui continue de circuler. **Jorge Vistel** / trompette **Thomas Celnik** / claviers **Payam Ghasemi** / basse **Nicolas Giraud** / batterie *22h30* Jam session Jazz/Afrobeat ! *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013

