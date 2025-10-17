Tribute U2

Espace Culturel du Plan d’eau Plouvorn Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 01:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La traditionnelle soirée annuelle de concerts rock/DJ s’annonce comme un événement vibrant et électrisant, attirant des passionnés de musique de tous horizons. Dès le début de la soirée, les lumières scintillent et la scène est ornée d’instruments et d’amplificateurs, créant une atmosphère palpable d’excitation.

U2 Révolution Les plus belles chansons de U2 en live par U2 Revolution pendant un spectacle de près de 2 heures. Vous allez vibrer au son du groupe avec un chanteur et des musiciens exceptionnels qui ont à cœur de célébrer le plus fidèlement la musique de U2.

1ère partie Die Morg.

Nombre de place limité, réservation conseillée. .

Espace Culturel du Plan d’eau Plouvorn 29420 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tribute U2 Plouvorn a été mis à jour le 2025-10-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX