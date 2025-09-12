TRIBUTE VÉRONIQUE SANSON Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

TRIBUTE VÉRONIQUE SANSON Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins vendredi 6 février 2026.

TRIBUTE VÉRONIQUE SANSON

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 21:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Depuis ses débuts en 1972, Véronique SANSON a partagé sa vie entre la France et les USA, entre Michel Berger et Stephen Stills… entre la passion et les regrets…

A travers ses plus grands succès et quelques trésors méconnus, la chanteuse Koryn’ vous propose un voyage dans l’univers de Véronique Sanson nourri de diaporamas et d’extraits vidéos.



Placement libre.

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

NB Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte majeur et chaque participant doit être muni d’un billet.

Réservation ici >>>>>>>

IMPORTANT

Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.

L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation. .

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement TRIBUTE VÉRONIQUE SANSON Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin