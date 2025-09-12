TRIBUTE VÉRONIQUE SANSON Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
TRIBUTE VÉRONIQUE SANSON Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins vendredi 6 février 2026.
TRIBUTE VÉRONIQUE SANSON
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-02-06 21:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Depuis ses débuts en 1972, Véronique SANSON a partagé sa vie entre la France et les USA, entre Michel Berger et Stephen Stills… entre la passion et les regrets…
A travers ses plus grands succès et quelques trésors méconnus, la chanteuse Koryn’ vous propose un voyage dans l’univers de Véronique Sanson nourri de diaporamas et d’extraits vidéos.
Placement libre.
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.
NB Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte majeur et chaque participant doit être muni d’un billet.
IMPORTANT
Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.
L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation. .
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
