Chamonix-Mont-Blanc

Tributes de l’été Les Légendes du Rock

Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

patchwork , tribute band des légendes du Rock au Parc Couttet à Chamonix Un concert gratuit à ne pas manquer ! Organisé par l’Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

.

Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

patchwork , tribute band to the legends of rock at Chamonix’s Parc Couttet A free concert not to be missed! Organized by the Chamonix-Mont-Blanc Valley Tourist Office.

L’événement Tributes de l’été Les Légendes du Rock Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc