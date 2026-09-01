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AGENDA · Bulat-Pestivien

Trico-théau Ch’ty Coz ch’ty coz Bulat-Pestivien

samedi 19 septembre 2026 · ch'ty coz · Bulat-Pestivien

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
ch'ty coz
Adresse
1 Lieu-dit Plassen Ar Skol
Ville
22160 Bulat-Pestivien
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Bulat-Pestivien

Trico-théau Ch’ty Coz

ch’ty coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Elles ne sont ni les parques romaines, ni les moires grecques, mais les fileuses tricoteuses reviennent au ch’ty nous transmettre leur plaisir.   .

ch’ty coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 55 29 11 

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English :

L’événement Trico-théau Ch’ty Coz Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol