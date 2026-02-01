Tricoférence

La Micro-Folie de Pithiviers présente la Tricoférence le samedi 28 février 2026 à 15h00 ! Un voyage au cœur des arts textiles, du geste domestique à l’engagement militant. Entrée gratuite, venez avec vos ouvrages en cours !

Le samedi 28 février 2026 à 15h, la Micro-Folie de Pithiviers invite le public à explorer l’univers des fils et des aiguilles lors de sa Tricoférence . Ce rendez-vous culturel pose un regard croisé sur les arts textiles, analysant l’évolution du simple geste domestique vers un véritable acte artistique et militant.

Plus qu’une conférence, l’événement encourage le partage créatif les participants sont invités à apporter leur projet en cours, qu’il s’agisse de tricot, de crochet ou de broderie. Cette rencontre gratuite et sans réservation est une occasion unique de tisser des liens entre passionnés au sein de la ville de Pithiviers. .

17 Rue de la Couronne Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 63 50 microfolie@pithiviers.fr

La Micro-Folie de Pithiviers presents the Tricoférence on Saturday February 28, 2026 at 3pm! A journey to the heart of textile arts, from domestic gesture to militant commitment. Free admission bring your work-in-progress!

L’événement Tricoférence Pithiviers a été mis à jour le 2026-02-03 par OT GRAND PITHIVERAIS