Tricot, broderie au café à l’abri Uffholtz

Tricot, broderie au café à l’abri Uffholtz vendredi 12 septembre 2025.

Tricot, broderie au café à l’abri

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 20:00:00

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-26

Tricot, broderie… Venez partager un moment créatif et chaleureux autour d’un café. Débutants ou confirmés, tout le monde est le bienvenu pour échanger et papoter en toute simplicité.

Un moment convivial autour des arts du fil tricot, broderie… Partagez vos astuces, vos ouvrages et votre bonne humeur ! Débutants ou passionnés, tous sont les bienvenus pour une soirée placée sous le signe de la créativité et de la détente. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

Knitting, embroidery? Come and share a warm, creative moment over a cup of coffee. Whether you’re a beginner or an experienced knitter, everyone is welcome to chat and exchange ideas.

German :

Stricken oder Sticken? Kommen Sie und teilen Sie einen kreativen und herzlichen Moment bei einer Tasse Kaffee. Anfänger oder Fortgeschrittene sind herzlich willkommen, um sich auszutauschen und zu plaudern.

Italiano :

Lavorare a maglia, ricamare? Venite a condividere un momento di creatività davanti a una tazza di caffè. Che siate principianti o esperti di ricamo, tutti sono i benvenuti per una chiacchierata.

Espanol :

¿Tejer, bordar? Venga y comparta un momento cálido y creativo con una taza de café. Tanto si eres principiante como si ya tienes experiencia, todo el mundo es bienvenido.

L’événement Tricot, broderie au café à l’abri Uffholtz a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay