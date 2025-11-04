TRICOT, CROCHET Magalas
TRICOT, CROCHET Magalas mardi 4 novembre 2025.
TRICOT, CROCHET
Magalas Hérault
La Maison pour Tous propose un après-midi découvert Tricot, Crochet. Venez partager avec Isabelle un moment convivial et créatif autour d’un café de 14h à 17h à la Maison pour Tous.
Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 7 49 86 50 81
English :
La Maison pour Tous offers an afternoon of knitting and crochet. Come and share a convivial and creative moment with Isabelle over a cup of coffee from 2pm to 5pm at the Maison pour Tous.
German :
Das Maison pour Tous bietet einen Nachmittag zum Entdecken von Strick- und Häkelwaren an. Kommen Sie und teilen Sie mit Isabelle einen geselligen und kreativen Moment bei einem Kaffee von 14:00 bis 17:00 Uhr im Maison pour Tous.
Italiano :
La Maison pour Tous propone un pomeriggio di lavoro a maglia e all’uncinetto. Venite a condividere un momento conviviale e creativo con Isabelle davanti a una tazza di caffè dalle 14.00 alle 17.00 alla Maison pour Tous.
Espanol :
La Maison pour Tous le propone una tarde de punto y ganchillo. Venga a compartir un momento de convivencia y creatividad con Isabelle tomando un café de 14:00 a 17:00 en la Maison pour Tous.
