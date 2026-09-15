TRICOT – CROCHET OCTOBRE ROSE L’Aiguille des Pins Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

TRICOT – CROCHET OCTOBRE ROSE

L’Aiguille des Pins 272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Ensemble tricotons et crochetons pour offrir du réconfort aux femmes suivies à l’Institut Curie : #20000foulards pour Curie



Réservation conseillée et plus d’infos auprès de l’Aiguille des Pins : 09 88 59 54 26

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L’Aiguille des Pins 272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr

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English :

L’événement TRICOT – CROCHET OCTOBRE ROSE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin