TRICOT – CROCHET OCTOBRE ROSE L’Aiguille des Pins Saint-Brevin-les-Pins
mercredi 16 septembre 2026 · L'Aiguille des Pins · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
TRICOT – CROCHET OCTOBRE ROSE
L’Aiguille des Pins 272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Ensemble tricotons et crochetons pour offrir du réconfort aux femmes suivies à l’Institut Curie : #20000foulards pour Curie
Réservation conseillée et plus d’infos auprès de l’Aiguille des Pins : 09 88 59 54 26
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L’Aiguille des Pins 272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
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English :
L’événement TRICOT – CROCHET OCTOBRE ROSE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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