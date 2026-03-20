Tricot et crochet à la Piet Mondrian Micro-Folie Civray

Tricot et crochet à la Piet Mondrian Micro-Folie Civray samedi 18 avril 2026.

Tricot et crochet à la Piet Mondrian

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

L’idée? Créer un patchwork collectif avec chaque carré représentant un bloc de couleur, assemblé selon la grille Mondrian.
Sur inscription, réservé aux adultes.   .

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

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English : Tricot et crochet à la Piet Mondrian

L’événement Tricot et crochet à la Piet Mondrian Civray a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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