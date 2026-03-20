Tricot et crochet à la Piet Mondrian Micro-Folie Civray
Tricot et crochet à la Piet Mondrian Micro-Folie Civray samedi 18 avril 2026.
Tricot et crochet à la Piet Mondrian
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’idée? Créer un patchwork collectif avec chaque carré représentant un bloc de couleur, assemblé selon la grille Mondrian.
Sur inscription, réservé aux adultes. .
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : Tricot et crochet à la Piet Mondrian
L’événement Tricot et crochet à la Piet Mondrian Civray a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou