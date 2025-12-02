Tricot et papotage L’échappée (espace café associatif) Saint-Julien-Chapteuil
Tricot et papotage L’échappée (espace café associatif) Saint-Julien-Chapteuil mardi 2 décembre 2025.
Tricot et papotage
L’échappée (espace café associatif) 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 18:00:00
fin : 2025-12-02 19:30:00
Date(s) :
2025-12-02 2025-12-20
Moment de partage autour des aiguilles. Tricot et papotage.
Gratuit, sans inscription, ni réservation.
.
L’échappée (espace café associatif) 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 01 36 24
English :
A moment of sharing around needles. Knitting and chatting.
Free, no registration or reservation required.
L’événement Tricot et papotage Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal