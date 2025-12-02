Tricot et papotage L’échappée (espace café associatif) Saint-Julien-Chapteuil

Tricot et papotage L’échappée (espace café associatif) Saint-Julien-Chapteuil mardi 2 décembre 2025.

Tricot et papotage

L’échappée (espace café associatif) 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 18:00:00
fin : 2025-12-02 19:30:00

Date(s) :
2025-12-02 2025-12-20

Moment de partage autour des aiguilles. Tricot et papotage.
Gratuit, sans inscription, ni réservation.
  .

L’échappée (espace café associatif) 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 01 36 24 

English :

A moment of sharing around needles. Knitting and chatting.
Free, no registration or reservation required.

L’événement Tricot et papotage Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal