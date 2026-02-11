Tricot-Gatze Médiathèque Saint-Jean-de-Luz

Tricot-Gatze

Médiathèque 1 Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Rendez-vous tricot convivial dédié aux jeunes, à partir de 10 ans .

Médiathèque 1 Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 28 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tricot-Gatze

L’événement Tricot-Gatze Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Pays Basque