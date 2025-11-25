Tricot pour tous Salle des fêtes de Lugos Lugos

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde

Préparez l’hiver en douceur venez tricoter, échanger des astuces et passer un bon moment !
Atelier “Tricot pour tous”
Salle des Fêtes — 9 rue de la Mairie, Lugos
14h–17h
Contact 06 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr   .

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93  linterval@valdeleyre.fr

L’événement Tricot pour tous Lugos a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Val de l’Eyre