Tricot pour tous Salle des fêtes de Lugos Lugos

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Préparez l’hiver en douceur venez tricoter, échanger des astuces et passer un bon moment !
Atelier “Tricot pour tous”
Salle des Fêtes — 9 rue de la Mairie, Lugos
14h–17h
Contact 06 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr .
Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
