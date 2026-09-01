Tricot pour tous Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Mer

Tricot pour tous

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 17:30:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-09-29 2026-10-13 2026-11-17

Débutants, confirmés ou experts, tout le monde est le bienvenu (adultes et enfants dès 8 ans).

Un bon moment à partager autour du tricot à la médiathèque !

La médiathèque vous propose de partager un moment avec Véronique pour découvrir le tricot.

Débutants, confirmés ou experts, tout le monde est le bienvenu (adultes et enfants dès 8 ans).

Rendez-vous à la médiathèque le mardi 29 septembre à 17h30. .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr

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English : Tricot pour tous

Whether you’re a beginner, an experienced player or an expert, everyone is welcome (adults and children aged 8 and over).

L’événement Tricot pour tous Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Calvados Attractivité