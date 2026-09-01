Tricot pour tous Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer
mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Aubin-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Aubin-sur-Mer
Tricot pour tous
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 17:30:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-09-29 2026-10-13 2026-11-17
Débutants, confirmés ou experts, tout le monde est le bienvenu (adultes et enfants dès 8 ans).
Un bon moment à partager autour du tricot à la médiathèque !
La médiathèque vous propose de partager un moment avec Véronique pour découvrir le tricot.
Débutants, confirmés ou experts, tout le monde est le bienvenu (adultes et enfants dès 8 ans).
Rendez-vous à la médiathèque le mardi 29 septembre à 17h30. .
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr
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English : Tricot pour tous
Whether you’re a beginner, an experienced player or an expert, everyone is welcome (adults and children aged 8 and over).
L’événement Tricot pour tous Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Calvados Attractivité
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