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Tricot pour tous Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Aubin-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
12 Rue du Maréchal Joffre
Ville
14750 Saint-Aubin-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Saint-Aubin-sur-Mer

Tricot pour tous

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 17:30:00
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-09-29 2026-10-13 2026-11-17

Débutants, confirmés ou experts, tout le monde est le bienvenu (adultes et enfants dès 8 ans).
Un bon moment à partager autour du tricot à la médiathèque !
La médiathèque vous propose de partager un moment avec Véronique pour découvrir le tricot.
Débutants, confirmés ou experts, tout le monde est le bienvenu (adultes et enfants dès 8 ans).
Rendez-vous à la médiathèque le mardi 29 septembre à 17h30.   .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie   mediatheque@saintaubinsurmer.fr

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English : Tricot pour tous

Whether you’re a beginner, an experienced player or an expert, everyone is welcome (adults and children aged 8 and over).

L’événement Tricot pour tous Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Calvados Attractivité

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