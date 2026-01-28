Tricot-thé Médiathèque Lanvénégen

Tricot-thé

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Début : 2026-02-05 14:30:00

fin : 2026-02-05 16:30:00

2026-02-05

Ouvert à tous et toutes, débutants ou confirmés avec ou sans ses aiguilles et laines. Participer à un projet commun ou venir simplement tricoter ses travaux en cours ou apprendre. .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42

