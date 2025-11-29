Tricot Thé Lessay

Tricot Thé

14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

Rendez-vous le 29 novembre à partir de 10h pour le Tricot Thé.

Tricot, crochet, thé, café et papotages.

Gratuit, pour débutants et confirmés. .

14 bis rue de Gaslonde Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

