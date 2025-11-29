Tricot Thé Lessay
Tricot Thé Lessay samedi 29 novembre 2025.
Tricot Thé
14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche
Rendez-vous le 29 novembre à partir de 10h pour le Tricot Thé.
Tricot, crochet, thé, café et papotages.
Gratuit, pour débutants et confirmés. .
14 bis rue de Gaslonde Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
