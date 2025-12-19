Tricot Thé Lessay

Tricot Thé

Tricot Thé Lessay samedi 31 janvier 2026.

Tricot Thé

3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Tarif : – –

Rendez-vous le samedi 31 janvier à partir de 10h pour le Tricot Thé.

Tricot, crochet, thé, café et papotages.

Gratuit, pour débutants et confirmés.

Informations au 02 33 07 70 32.   .

+33 2 33 07 70 32  mediatheque@lessay.fr

