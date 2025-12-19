Tricot Thé Lessay

Tricot Thé

3 rue d'Ennigerloh Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Rendez-vous le samedi 31 janvier à partir de 10h pour le Tricot Thé.

Tricot, crochet, thé, café et papotages.

Gratuit, pour débutants et confirmés.

Informations au 02 33 07 70 32. .

+33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

English : Tricot Thé

