Tricot Thé Médiathèque Lessay
Tricot Thé Médiathèque Lessay samedi 28 février 2026.
Tricot Thé
Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Tricot, crochet, thé, café et papotages. Gratuit, pour débutants et confirmés. .
Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tricot Thé
L’événement Tricot Thé Lessay a été mis à jour le 2026-01-28 par Côte Ouest Centre Manche