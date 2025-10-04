Tricot Thé Médiathèque du Bord de Mer La Hague

Tricot Thé Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque du Bord de Mer Manche

Gratuit et ouvert à tous !

Débutant(e) ? Confirmé(e) ? Venez apprendre… ou transmettre !

Apportez vos projets ou travaux d’aiguilles en cours, votre matériel, et même un peu plus pour les autres si vous avez… et votre envie de partager vos connaissances et vos astuces !

Modèles et explications à votre disposition.

Médiathèque du Bord de Mer 625 rue St Laurent 50460 La Hague La Hague 50460 Manche Normandie 02 33 95 90 99 https://zigzag.lahague.com/ https://www.facebook.com/bibliothequeurvillenacqueville Stationnement dans la cour de la médiathèque

Médiathèque du Bord de Mer