Tricot-thé Médiathèque Plédéliac

Tricot-thé

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Pas de Tricot-thé le Samedi 27 Décembre, la médiathèque sera fermée.

Rendez-vous tous les deuxièmes et derniers samedis de chaque mois pour un moment de convivialité et d’échange autour du tricot, du crochet ou tout autre travail d’aiguilles.

Gratuit, sans inscription, ouvert à toutes et tous. .

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

