Tricot-thé Médiathèque Plédéliac
Tricot-thé Médiathèque Plédéliac samedi 29 août 2026.
Plédéliac
Tricot-thé
Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Rendez-vous tous les deuxièmes et derniers samedis de chaque mois pour un moment de convivialité et d’échange autour du tricot, du crochet ou tout autre travail d’aiguilles.
Sans inscription, ouvert à toutes et tous. .
Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
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English :
L’événement Tricot-thé Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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