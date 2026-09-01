Tricot-thé Médiathèque Plédéliac
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque · Plédéliac
Informations pratiques
Plédéliac
Tricot-thé
Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Rendez-vous tous les deuxièmes et derniers samedis de chaque mois pour un moment de convivialité et d’échange autour du tricot, du crochet ou tout autre travail d’aiguilles.
Sans inscription, ouvert à toutes et tous. .
Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
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English :
L’événement Tricot-thé Plédéliac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor
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