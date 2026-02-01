Tricot thé Centre Socio-culturel Plounévez-Lochrist
Tricot thé Centre Socio-culturel Plounévez-Lochrist mercredi 18 février 2026.
Tricot thé
Centre Socio-culturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Début : 2026-02-18 17:00:00
fin : 2026-02-18 18:30:00
2026-02-18
Un moment de partage autour des travaux d’aiguilles.
Pour débutant(e)s ou initié(e)s à partir de 7 ans. .
Centre Socio-culturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
