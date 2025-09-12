Tricotage et papotage Meymac
Tricotage et papotage Meymac vendredi 12 septembre 2025.
Tricotage et papotage
Place de l'Église Meymac Corrèze
2025-09-12 2025-09-26 2025-10-10 2025-10-24 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-12
Marcelle et Michelle vous invitent à apprendre les points de base ou à vous perfectionner et à mettre en commun savoirs et idées dans une ambiance conviviale.
Tout public Débutants et confirmés Gratuit .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47
