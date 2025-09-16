Tricotage et papotage Ussel

Tricotage et papotage Ussel mardi 16 septembre 2025.

Tricotage et papotage

11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16 2025-10-07 2025-11-04 2025-12-02

Un nouveau rdv vous est proposé deux mardis par mois Colette vous invite à apprendre les points de base ou à vous perfectionner et à mettre en commun savoirs et idées dans une ambiance conviviale.

Tout public Débutants et confirmés Gratuit .

11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

English : Tricotage et papotage

German : Tricotage et papotage

Italiano :

Espanol : Tricotage et papotage

L’événement Tricotage et papotage Ussel a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze