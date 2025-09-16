Tricotage et papotage Ussel
Tricotage et papotage Ussel mardi 16 septembre 2025.
Tricotage et papotage
11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-16
2025-09-16 2025-10-07 2025-11-04 2025-12-02
Un nouveau rdv vous est proposé deux mardis par mois Colette vous invite à apprendre les points de base ou à vous perfectionner et à mettre en commun savoirs et idées dans une ambiance conviviale.
Tout public Débutants et confirmés Gratuit .
11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
