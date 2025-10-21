Tricotage mécanique Achtnich & Cie Belfort

Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-21 14:30:00

2025-10-21

La pépinière de bureaux rue du Rhône à Belfort abritait jadis une bonneterie et il suffit de lever le nez pour découvrir qui en était le patron. Suivez notre guide-conférencière et vous en apprendrez plus sur l’histoire d’une entreprise fortement liée à l’économie du textile. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

