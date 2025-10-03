Tricote Papote Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Tricote Papote Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

À tous les amateurs de tricot, crochet et de laine, débutant ou expert, venez apprendre, échanger et vous perfectionner aux côtés de passionnés dans une ambiance conviviale, tous les 1er vendredi du mois. Au programme, découvrez les bases, relevez le défi d’un projet spécialement conçu pour cette séance, ou avancez sur vos propres créations tout en partageant votre passion avec d’autres.

Venez quand vous voulez, restez autant que vous le souhaitez !

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

