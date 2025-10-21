Tricoter-Papoter La Réorthe
Tricoter-Papoter La Réorthe mardi 21 octobre 2025.
Tricoter-Papoter
Place Paul Guinet La Réorthe Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 15:00:00
fin : 2025-10-28 17:30:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04
Atelier tricoter papoter
Débutant ou confirmé venez partager un moment de convivialité en musique autour du tricot. .
Place Paul Guinet La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
Knitting workshop
German :
Atelier stricken papoter
Italiano :
Laboratorio di maglieria
Espanol :
Taller de punto
L’événement Tricoter-Papoter La Réorthe a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud