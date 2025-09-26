Tricothé à Entressen Médiathéque d’ Entressen Istres

Tricothé à Entressen Médiathéque d’ Entressen Istres vendredi 26 septembre 2025.

Tricothé à Entressen

Vendredi 26 septembre 2025 de 14h à 17h. Médiathéque d’ Entressen Entressen Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 14:00:00

fin : 2025-09-26 17:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Vous pratiquez le tricot ? Venez partager idées et savoirs en toute convivialité.

Point mousse, point jersey, point de riz, torsade, l’objectif de ces rencontres est de partager les connaissances dans une ambiance chaleureuse.



Pas de limite d’âge non plus ainsi les enfants qui accompagneront leurs parents ou leurs grands-parents pourront réaliser des créations avec de la laine.





Une présentation d’ouvrages liés à la pratique du tricot vous sera également proposée. Et qui sait ? Ces rendez-vous pourraient peut-être vous réserver d’autres surprises ! .

Médiathéque d’ Entressen Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 52 65

English :

Whether you’re a beginner or a seasoned knitter, it doesn’t matter: this event is for learning and sharing about knitting.

German :

Sie stricken gerne? Kommen Sie und teilen Sie Ideen und Wissen in geselliger Runde.

Italiano :

Lavorate a maglia? Venite a condividere idee e conoscenze in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

No importa si eres principiante o un experto tejedor: en este evento aprenderás y compartirás tus habilidades como tejedor.

L’événement Tricothé à Entressen Istres a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme d’Istres