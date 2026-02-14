Tricothé – atelier confirmés, Bibludothèque Damrémont, Boulogne-sur-Mer

Tricothé – atelier confirmés Samedi 21 février, 14h30 Bibludothèque Damrémont Pas-de-Calais

Pour personnes ayant déjà une pratique, à partir de 14 ans, sur réservation au 03 21 10 12 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T14:30:00+01:00 – 2026-02-21T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:30:00+01:00 – 2026-02-21T16:30:00+01:00

Venez nous rejoindre munis de vos pelotes et de vos aiguilles pour partager vos techniques et vos modèles autour d’un thé ou d’un café.

Bibludothèque Damrémont Allée Gustave Flaubert, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Adeptes du tricot, du crochet ou de l’amigurumi (crochet japonais) ?