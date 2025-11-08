Trico’thé Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
Trico’thé Atelier Info Jeunes Chartres Chartres samedi 8 novembre 2025.
Trico’thé Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Un moment de partage et de douceur rejoignez l’atelier pour tricoter, échanger et créer du lien entre générations.
.
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
English :
A moment of sharing and softness: join the workshop to knit, exchange and create links between generations.
German :
Ein Moment des Teilens und der Zärtlichkeit: Schließen Sie sich dem Atelier an, um zu stricken, sich auszutauschen und eine Verbindung zwischen den Generationen herzustellen.
Italiano :
Un momento di condivisione e dolcezza: unitevi al laboratorio per lavorare a maglia, scambiare idee e creare legami tra generazioni.
Espanol :
Un momento de compartir y dulzura: únase al taller para tejer, intercambiar ideas y crear vínculos entre generaciones.
L’événement Trico’thé Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-10-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES