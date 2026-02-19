Tricothé Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Que vous soyez débutant(e) ou expert(e), vous êtes les bienvenu(e)s pour partager un moment de détente et de convivialité.

Pensez à apporter votre matériel, et vos travaux en cours si vous le souhaitez.

Salle du 2e étage.

Sur inscription.

Rendez-vous tricot : de fil en aiguilles, on tricote et on papote !

Le samedi 14 mars 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-14T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T14:30:00+02:00_2026-03-14T17:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire

