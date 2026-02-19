Tricothé Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris
Tricothé Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 14 mars 2026.
Que vous soyez débutant(e) ou expert(e), vous êtes les bienvenu(e)s pour partager un moment de détente et de convivialité.
Pensez à apporter votre matériel, et vos travaux en cours si vous le souhaitez.
Salle du 2e étage.
Sur inscription.
Rendez-vous tricot : de fil en aiguilles, on tricote et on papote !
Le samedi 14 mars 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T15:30:00+01:00
fin : 2026-03-14T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-14T14:30:00+02:00_2026-03-14T17:30:00+02:00
Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire