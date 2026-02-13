Trico’thé, La Ludothèque, Le Chesnay-Rocquencourt

Trico’thé Mercredi 18 février, 15h00 La Ludothèque Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00

Venez avec vos aiguilles et pelotes afin de profiter de conseils et du savoir-faire de l’équipe des bibliothécaires et ludothécaires.

La Ludothèque 54, rue de glatigny Le Chesnay-rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Un moment convivial autour du tricot et d’une tasse de thé !