Trico’thé Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Saint-Médard-en-Jalles

Trico’thé Vendredi 12 décembre, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T14:30:00 – 2025-12-12T16:00:00

Fin : 2025-12-12T14:30:00 – 2025-12-12T16:00:00

Le Trico’Thé est une animation conviviale où passionnés de tricot et amateurs de moments chaleureux se retrouvent autour d’une tasse de thé ou d’un café.

Dans une ambiance détendue, chacun avance sur son ouvrage, échange des astuces et partage un moment de créativité et de bonne humeur. Que l’on soit débutant ou expert, c’est l’occasion idéale pour apprendre et tisser des liens.

Débutants bienvenus.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

tricot atelier

