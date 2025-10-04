Tricothé Médiathèque Hélène Oudoux Massy

Tricothé Médiathèque Hélène Oudoux Massy samedi 4 octobre 2025.

Tricotons ensemble !

Apportez vos laines, vos aiguilles et vos crochets pour un moment de partage et de créativité en toute convivialité.

Petits et grands, débutants ou confirmés, venez profiter d’une ambiance chaleureuse autour d’une tasse de thé.

Des tutoriels et modèles variés seront à votre disposition pour vous inspirer, échanger des astuces, et pourquoi pas créer ensemble des pièces uniques.

Le matériel n’est pas fourni, mais votre bonne humeur et votre curiosité, elles, sont indispensables !

Médiathèque Hélène Oudoux 13 Allée Albert Thomas 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France 0160110421 https://mediatheque.ville-massy.fr/

