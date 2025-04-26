Trico’thé Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 11:30:00
2025-11-15 2025-11-28 2025-12-06 2025-12-12
Débutant ou expérimenté, cet atelier est ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir ou perfectionner leur technique de tricot. C’est l’occasion idéale pour apprendre, échanger des astuces et passer un agréable moment créatif dans une ambiance chaleureuse.
Venez avec vos pelotes et vos aiguilles !
Gratuit et accessible à tous.
Parents avec bébé bienvenus. .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
