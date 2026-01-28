Tricothé Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
Tricothé
Médiathèque l'Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx
Tarif : – –
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Un moment pour se retrouver, rencontrer d’autres passionné.e.s et partager autour des activités manuelles et peut-être même en découvrir de nouvelles !
Public ado et adulte Entrée libre.
RDV à partir de 18h. .
Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96
English : Tricothé
