Tricoti-Crocheta Rue du Stade Lanhouarneau
Tricoti-Crocheta Rue du Stade Lanhouarneau mercredi 29 avril 2026.
Lanhouarneau
Tricoti-Crocheta
Rue du Stade Bibliothèque Lanhouarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 17:00:00
fin : 2026-06-24 19:00:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09
Le groupe Tricoti-Crocheta accueille toutes les personnes souhaitant apprendre le tricot et/ou le crochet, ou les pratiquer ensemble et échanger les savoir-faire.
Ouvert à tous, les personnes des communes voisines seront les bienvenues.
Tous les mercredis.
Chaque participant viendra avec ses aiguilles, sa laine, son modèle… et sa bonne humeur ! .
Rue du Stade Bibliothèque Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 71 66 07 93
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English : Tricoti-Crocheta
L’événement Tricoti-Crocheta Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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