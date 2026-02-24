Tricotin d’hiver Musée Montagnard Les Houches

Tricotin d’hiver

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-03-03 14:30:00

fin : 2026-03-03 16:30:00

2026-03-03

Découvre le travail de la laine et fabrique une décoration de saison en tricotin. Sur réservation au +33 (0)7 60 04 14 26 avant 12h le jour même

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

Discover how to work with wool and make a seasonal knitted decoration. Reservations required on +33 (0)7 60 04 14 26 before 12 noon on the day of the event

