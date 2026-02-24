Tricotin d’hiver Musée Montagnard Les Houches
Tricotin d’hiver Musée Montagnard Les Houches mardi 3 mars 2026.
Tricotin d’hiver
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-03 14:30:00
fin : 2026-03-03 16:30:00
2026-03-03
Découvre le travail de la laine et fabrique une décoration de saison en tricotin. Sur réservation au +33 (0)7 60 04 14 26 avant 12h le jour même
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr
Discover how to work with wool and make a seasonal knitted decoration. Reservations required on +33 (0)7 60 04 14 26 before 12 noon on the day of the event
L’événement Tricotin d’hiver Les Houches a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc