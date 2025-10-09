Tricot’thé à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-09 14:30:00

fin : 2025-10-09 17:00:00

2025-10-09

Vous souhaitez essayer ou vous remettre au tricot ou au crochet ? Rejoignez nous pour ce rendez-vous convivial et créatif ! Apportez vos aiguilles, votre laine et votre bonne humeur !

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Would you like to try knitting or crochet again? Join us for this friendly, creative get-together! Bring your needles, your wool and your good mood!

German :

Möchten Sie das Stricken oder Häkeln ausprobieren oder wieder aufnehmen? Schließen Sie sich uns bei diesem geselligen und kreativen Treffen an! Bringen Sie Ihre Nadeln, Ihre Wolle und Ihre gute Laune mit!

Italiano :

Volete provare di nuovo a lavorare a maglia o all’uncinetto? Unitevi a noi in questo evento amichevole e creativo! Portate i vostri ferri, la vostra lana e il vostro buon umore!

Espanol :

¿Le gustaría volver a tejer o hacer ganchillo? Únete a nosotros en este evento amistoso y creativo Traiga sus agujas, su lana y su buen humor

L’événement Tricot’thé à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-09-02 par Montélimar Tourisme Agglomération