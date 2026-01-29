Tricot’thé à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Tricot'thé à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar jeudi 5 mars 2026.
Tricot’thé à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-03-05 14:30:00
fin : 2026-03-05 17:00:00
2026-03-05
Vous souhaitez essayer ou vous remettre au tricot ou au crochet ? Rejoignez-nous pour ce rendez-vous convivial et créatif ! Apportez vos aiguilles, votre laine et votre bonne humeur !
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Would you like to try knitting or crochet again? Join us for this friendly, creative get-together! Bring your needles, your wool and your good mood!
