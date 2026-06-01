Triennale de la sculpture de Bingen – CONNEXION ET COHÉSION, Skulpturen-Triennale Bingen, Bingen am Rhein

Triennale de la sculpture de Bingen – CONNEXION ET COHÉSION 5 – 7 juin Skulpturen-Triennale Bingen Landkreis Mainz-Bingen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T05:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Découvrez de l’art contemporain sur des thèmes d’actualité : libre accès pour tous, gratuit, avant un décor impressionnant à l’entrée du patrimoine mondial de la vallée du Haut-Rhin central.

Dans une période de grandes bouleversements politiques et sociaux, où beaucoup s’éloignent les uns des autres, ce sont le lien et la cohésion qui renforcent la communauté. La 7e Triennale de la sculpture à Bingen est consacrée à ce thème et présente des artistes qui abordent dans leurs œuvres les questions actuelles de maintien et de force sociale.

Les sculptures présentées reflètent, sur le plan du contenu ou même sur le plan matériel, ce qui unit des personnes, des matériaux ou des idées. En plus des sculptures classiques, des œuvres performatives et participatives sont présentées, qui relient les lieux et rassemblent les gens.

En savoir plus sur les artistes 2026

Skulpturen-Triennale Bingen Kulturufer, 55411 Bingen Bingen am Rhein 55424 Bingerbrück Landkreis Mainz-Bingen Rheinland-Pfalz [{« link »: « https://skulpturen-bingen.de/ausstellung-2026-verbindung-und-zusammenhalt/ »}]

Le long des rives du Rhin et dans le centre-ville, les œuvres d’art abordent la cohésion sociale – ce qui crée un lien, ce qui éloigne la communauté.

Skulpturen-Triennale-Bingen-–-VERBINDUNG-UND-ZUSAMMENHALT-cc-Skulpturen-Triennale-Bingen-©-StudioKrimm-Berlin