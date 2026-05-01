Trieux Tonic Blues 18ᵉ édition Salle Georges Brassens Lézardrieux

Lézardrieux

Trieux Tonic Blues 18ᵉ édition

Salle Georges Brassens Rue de la Libération Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 21:00:00

fin : 2026-05-16 01:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Trois journées de concerts blues.

Cette édition , en salle, fait la part belle aux voix féminines., plus d’informations sur le site internet du Trieux Tonic Blues.

Concerts gratuits sur les scènes extérieures et les bars et le jeudi

Concerts payants le vendredi et le samedi à la salle Georges Brassens debout et assis

Restauration sur place .

Salle Georges Brassens Rue de la Libération Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 83 12 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trieux Tonic Blues 18ᵉ édition Lézardrieux a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose