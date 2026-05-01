Trieux Tonic Blues 18ᵉ édition Salle Georges Brassens Lézardrieux
Trieux Tonic Blues 18ᵉ édition Salle Georges Brassens Lézardrieux jeudi 14 mai 2026.
Lézardrieux
Trieux Tonic Blues 18ᵉ édition
Salle Georges Brassens Rue de la Libération Lézardrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 21:00:00
fin : 2026-05-16 01:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Trois journées de concerts blues.
Cette édition , en salle, fait la part belle aux voix féminines., plus d’informations sur le site internet du Trieux Tonic Blues.
Concerts gratuits sur les scènes extérieures et les bars et le jeudi
Concerts payants le vendredi et le samedi à la salle Georges Brassens debout et assis
Restauration sur place .
Salle Georges Brassens Rue de la Libération Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 83 12 51
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English :
L’événement Trieux Tonic Blues 18ᵉ édition Lézardrieux a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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