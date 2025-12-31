Triface Stade de Slalom La Plagne Tarentaise
Triface Stade de Slalom La Plagne Tarentaise samedi 28 mars 2026.
Triface
Stade de Slalom Plagne Centre La Plagne Tarentaise Savoie
Avec un départ au coucher du soleil, cette course de ski de randonnée en mode stop ou encore ravira les amateurs comme les sportifs les plus exigeants avec un enchaînement de 3 boucles comportant chacune l’ascension d’un sommet mythique de La Plagne.
English : Triface
Starting at sunset, this stop or keep going ski touring race will delight amateurs and the most demanding sportsmen alike, with a series of 3 circuits, each of which climbs to one of La Plagne’s legendary peaks.
